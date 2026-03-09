İzmir Büyükşehir Şehir Tiyatroları, 'Don Kişot-Çağdaş Bir Masal' oyununu Torbalı'da minik sanatseverlerle buluşturdu. Oyun, renkli sahneleri ve hareketli müzikleriyle çocuklardan tam not aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), sanatı şehrin her köşesine taşıma vizyonu kapsamında düzenlediği turne programına Torbalı ile devam etti.

Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan 'Don Kişot-Çağdaş Bir Masal' adlı çocuk oyunu, Torbalı Belediyesi İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde sahnelenerek minik sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Koltukları dolduran dolduran yüzlerce çocuk, Don Kişot ve sadık dostu Sanço'nun maceralarına ortak oldu. Hareketli sahneleri, renkli kostümleri ve müzikleriyle dikkat çeken oyun, çocuklardan tam not aldı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Levent Üzümcü'nün üstlendiği İzBBŞT bünyesinde, Ahmet Ayaz Yılmaz tarafından yazılan ve yönetilen oyun; sadece bir şövalye hikâyesi değil, çocuklara ve ailelere yönelik 'kendilik meselesi' üzerine odaklanan modern bir anlatı sunuyor. Oyunda, başkahraman Don Kişot'un iyilik ve adalet peşindeki yolculuğu; savaşmanın ötesinde anlamanın, dinlemenin ve öğrenmenin gücüyle yeniden yorumlanıyor.

DON KİŞOT İZLEYİCİLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

Dekor tasarımını Anıl Işık, kostüm tasarımını Deniz Bilgili, dramaturgisini Halil Ünsal, müzik ve bestelerini Yavuz Cizgöz, koreografisini Seranay Oğuz'un üstlendiği oyununun oyuncu kadrosu ise Cengiz Eşiyok, Başak Akbay Barmanbek, Yiğit Aksütlü , Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş, Ercan Erdil'den oluşuyor. Oyunda canlı bateri performansı ise Ahmet Duman tarafından sergileniyor. Don Kişot sezon boyunca izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.