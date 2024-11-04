Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA)- Teröristleri inlerinde vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait unsurlar, operasyon bölgelerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiklerinin altı çizildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi" ifadeleri yer aldı.

Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz.Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait… pic.twitter.com/tQVxBcrpzD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2024