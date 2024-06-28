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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam edileceğinin mesajını verdi.

MSB'den yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Kaynak: igf