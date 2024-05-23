Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Ahmet KIRMIZI / PAZARYERİ GÜNDEM
BİLECİK (İGFA) - Bozüyük'ten Pazaryeri ilçesine seyir halinde bulunan 28 yaşındaki E. C. İdaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki şarampole girdi.
Yaşanan kazada araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki A. G yaralanırken, kazanın yaşandığı bölgeye Jandarma ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Yaralı A. G. 112 Acil Servis Ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bozüyük, Pazaryeri Karayolunda yaşanan trafik kazası ile ilgili Jandarma Ekipleri tahkikata başladı.
