Evlerin vazgeçilmezi, yemeklerin olmazsa olmazı domates fiyatları düştü. Bursa’nın tarihi Tuz Pazarı tezgahlarında yerini alan domatesin kilo fiyatı belirgin şekilde geriledi.BURSA (İGFA) - Yemeklerin vazgeçilmezi salatanın ana ürünü olan domates, geçen haftalara oranla düşüşte.

Pazar tezgahlarında kilogramı daha önceki haftalara göre belirgin bir şekilde ucuzlayan domatesler, evinde salça yapmak isteyen vatandaşları da mutlu etti.

Domates fiyatlarının kaliteden kaliteye değiştiğini ve kilosunun 20 liradan başladığını belirten pazar esnaflarından Süleyman Tunç, “Tuz Pazarı’na olan ilgiden memnunuz. Hem domates almak isteyen hem de salça yapmak isteyen vatandaşlar tezgahlarımızı ziyaret ediyorlar. Fiyatlarda düşüş var, ileri zamanlarda daha düşeceğini tahmin ediyoruz.” dedi.