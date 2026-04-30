ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Uygulama kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda seferlerden ücret alınmayacak.
Kararla birlikte, söz konusu hatları kullanacak vatandaşlar bayram günlerinde toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.
Uygulamanın, özellikle büyükşehirlerde bayram yoğunluğunu azaltması ve toplu taşımayı teşvik etmesi bekleniyor.
