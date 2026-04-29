Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 1,5 azalarak 96,4 seviyesine geriledi. Reel kesim ve hizmet sektöründeki düşüş dikkat çekti.
ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında 97,9 olan ekonomik güven endeksi, Nisan'da yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 değerine geriledi.
Alt endekslere bakıldığında karışık bir tablo ortaya çıktı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,5 artışla 85,5'e yükselirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 azalışla 98,6'ya düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1 gerileyerek 109,7 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1,8 düşüşle 111,6 seviyesine indi.
Öte yandan inşaat sektörü güven endeksi pozitif ayrıştı. Endeks, Nisan ayında yüzde 3,6 artarak 83,6 değerine yükseldi.
Veriler, genel ekonomik güvenin Nisan ayında zayıfladığını gösterirken, özellikle reel kesim ve hizmet sektörlerindeki gerilemenin belirleyici oldu.