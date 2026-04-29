İstanbul'un bin 337 kültür varlığı dijitale taşındı

Kurumlar Vergisinde son 2 gün! Beyan ve ödemede süre daralıyor

Veriler, genel ekonomik güvenin Nisan ayında zayıfladığını gösterirken, özellikle reel kesim ve hizmet sektörlerindeki gerilemenin belirleyici oldu.

Alt endekslere bakıldığında karışık bir tablo ortaya çıktı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,5 artışla 85,5'e yükselirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 azalışla 98,6'ya düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1 gerileyerek 109,7 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1,8 düşüşle 111,6 seviyesine indi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında 97,9 olan ekonomik güven endeksi, Nisan'da yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 değerine geriledi.

