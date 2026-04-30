Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde, öğrenci yurtları ve pansiyonlarda sunulan gıdaların güvenilirliği ile hijyen koşullarının sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü personelinden oluşan Gıda Denetim Komisyonu tarafından yapılan Ağrı'daki kontrollerde, öğrencilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren mutfak, yemekhane, depo ve servis alanları ayrıntılı şekilde incelendi. Denetimlerde gıda güvenilirliği, personel hijyeni, temizlik uygulamaları, muhafaza koşulları ve haşereyle mücadele çalışmaları titizlikle kontrol edildi.

41 İŞLETMEDE HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ KONTROLÜ

10 Nisan 2026 ile 28 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde faaliyet gösteren öğrenci yurtları ve pansiyonlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 36 pansiyon ve 5 yurt olmak üzere toplam 41 işletme incelendi.

Komisyon ekipleri, işletmelerin mevzuata uygunluğunu değerlendirirken gerekli görülen durumlarda yetkililere bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulundu.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığını önceleyen denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.