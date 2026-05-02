Keşan iş dünyasında kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek adına Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti tarafından esnaf odalarına yönelik kapsamlı bir ziyaret turu gerçekleştirildi. Meclis ve yönetim kurulu düzeyinde temsil edilen heyet, yeni dönemde görev alacak oda başkanlarına başarı dileklerini iletti.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı önderliğindeki heyet, Keşan ve Enez'deki esnaf odası başkanlarını ziyaret etti. Bölge ekonomisinin sürdürülebilirliği ve meslek gruplarına yönelik ortak projelerin masaya yatırıldığı görüşmelerde, kurumlar arası iş birliği mesajı verildi.

Keşan TSO yönetimi, bölgedeki tüm paydaşlarıyla güçlü bir iletişim kanalı kurmak amacıyla gerçekleştirdiği 'hayırlı olsun' ziyaretleri kapsamında sekiz farklı oda başkanıyla bir araya geldi. Heyet, esnafın ekonomik direncini artıracak mekanizmalar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret Edilen Oda Başkanları

Keşan TSO heyeti tarafından ziyaret edilen ve yeni dönemleri için başarı dileklerinde bulunulan oda başkanları şunlardır:

Keşan Lokantacılar, Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Hüzeyir Ergin, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Keşan Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Alper Karaağaç, Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer, Keşan Dülgerler, İnşaat Sanatkarları, Elektrik Tesisatçıları Odası Başkanı Ertuğrul İlman, Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası Başkanı Fatih Uslu, Keşan Tuhafiye ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman ve

Enez Esnaf Odası Başkanı Hakkı Can.

GÜNDEM: SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE DESTEK MEKANİZMALARI

Gerçekleşen nezaket ziyaretlerinde sadece tebrikler değil, bölge esnafının geleceği de konuşuldu. Görüşmelerde, Ekonomik Sürdürülebilirlik: Keşan ve çevresindeki esnafın ekonomik dayanıklılığının artırılmasına yönelik stratejiler, Destek Mekanizmaları: Farklı meslek gruplarının ihtiyaç duyduğu desteklerin güçlendirilmesi ve Ortak Projeler: Kurumlar arası iş birliğinin geliştirilerek bölgeye değer katacak ortak projelerin hayata geçirilmesi.

Başkan İsmail Şapçı, bölgenin ekonomik gelişimine tüm paydaşlarla birlikte katkı sağlama kararlılığında olduklarını vurguladı.