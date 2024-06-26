Özel günleri şık kılan başarılı tasarımcı Özlem Değirmen, bu yaz hem rahat hem de şık hem olmak isteyen kadınlar için tüyolar verdi.BURSA (İGFA) - Havaların ısınmasıyla birlikte gardıroplarda da değişim zamanı geldi. Yaz aylarında hem şık hem de rahat olmanın önemine dikkat çeken modacı Özlem Değirmen, hafif ve nefes alan kumaşlar, renk seçimi, aksesuar kombinasyonları, ayakkabı seçimi ve pratik yaz kombinlerinin bu yardımcı olabileceğini belirterek kadınlar için tüyolar verdi.

"Bu noktada giysilerimizin kumaşı önemlidir" diyen Değirmen, "Hafif ve nefes alan kumaşlar terlemeyi engeller ve cilt sağlığını korur. Pamuk, keten ve viskon gibi doğal malzemelerden yapılan kumaşlar bu özellikleriyle tercih edilmelidir. Ayrıca sentetik kumaşlar tercih edilirken hava alabilen ve nem emici özelliklere sahip olanlar tercih edilmelidir. Özellikle polyester ve naylon gibi kumaşlar terleme hissini arttırabilir” dedi.

RENK SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Yaz kıyafetlerini seçerken canlı ve parlak renkleri tercih ettiğini söyleyen Özlem Değirmen, bunun kadınları daha enerjik göstereceğinin altını çizdi.

Değirmen, “Özellikle yaz mevsimine uygun olan pembe, turuncu, sarı ve mavi tonları canlılık katacaktır. Bunun yanı sıra pastel tonlar da yaz aylarında tercih edebileceğiniz uyumlu renkler arasındadır. Pastel tonlar sakin ve huzurlu bir görünüm sağlarken, canlı tonlar ise enerjik ve neşeli bir hava yaratır. Renk seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ten rengidir. Ten rengine uygun renkler seçerek daha sağlıklı ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz” diye konuştu.