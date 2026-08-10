Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'de mikroplastik kirliliğine karşı denetimlerin sürdüğünü açıkladı. 1 Temmuz'dan bu yana Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen tesislere yaptırım uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'de mikroplastik kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen tesislere yönelik işlem yapıldı.

FAALİYETLER DURDURULDU, İDARİ PARA CEZALARI UYGULANDI

Denetimler sonucunda tespit edilen ihlaller kapsamında bazı tesislerin faaliyetlerinin durdurulduğu ve ilgili işletmelere idari para cezaları uygulandığı belirtildi.

Bakanlık, mikroplastik kirliliğinin kaynağında önlenmesi ve çevrenin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

KİRLİLİK TESPİT EDİLEN NOKTALARDA TEMİZLİK

Denetimlerin yanı sıra Türkiye Çevre Ajansı'na ait araçlarla kirlilik tespit edilen bölgelerde temizlik çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, Akdeniz'in korunması amacıyla yürütülen çalışmaların denetim, tespit ve temizlik faaliyetleriyle birlikte sürdürüldüğü kaydedildi.