TRABZON (İGFA) - İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosluğu görevine atanan Hossein Khosravi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin konuşulduğu ziyarette özellikle Trabzon Limanı'nın İran ile ticarette daha aktif kullanılması, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılıklı kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması gibi konular ele alındı.

Başkan Genç, Khosravi'ye yeni görevinde başarılar dilerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin Trabzon özelinde daha da güçlendirilmesi için her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

TEBRİZ İLE KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İMZALAYACAĞIZ

Başkan Genç, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, 'Trabzon ile Tebriz'in kardeş şehir olması için meclis kararımızı aldık. İnşallah Tebriz'de veya burada protokol imzalayacağız. Belediye başkanımızı davet ettik. Dost ve kardeş iki ülke, asırlardır bu kardeşlik hukukunu bölgede devam ettiriyor. Son zamanlarda emperyal güçlerin bir savaşı var. Türkiye, bu haksız müdahalenin karşısında dost İran halkının yanında durmaya devam ediyor. İran'ın mücadelesini destekliyoruz. Bu saldırılarda özellikle çocuklarımız başta olmak üzere İran'da vefat eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

DOĞRUDAN UÇUŞLARIN BAŞLAMASINDAN MUTLU OLDUK

Trabzon'un tarih boyunca İpekyolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Genç, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, 'Emperyal güçler bölgenin zenginliklerini kendi menfaatlerine kullanmak için buraları karıştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz bu konuda İran'ın haklı mücadelesini destekliyoruz. Özellikle Trabzon, İpekyolu üzerinde olan bir şehir. 1980'li yıllarda çok ticari ilişkimiz vardı. Savaş sonrası oluşan etkiler nedeniyle geçtiğimiz ay bizi ziyarete gelen İran Ankara Büyükelçimiz de aynı konuyu dile getirdi. Trabzon Limanı'nın daha aktif çalışması konusunu biz de destekliyoruz. İran'da kardeş şehirlerimiz var. Doğrudan uçuşların başlamasından da çok mutlu olduk. Uzunca zamandır talep ediyorduk. Uluslararası Sanat Günlerimiz, Uluslararası Tiyatro Festivalimiz ve Edebiyat Festivalimiz oluyor. İranlı sanatçılarımızı da davet ederiz' ifadelerini kullandı.

HER ALANDA İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Başkonsolos Hossein Khosravi ise, 'Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz Siz zaten iki ülkenin dostane ve kardeş ilişkilerini biliyorsunuz. Komşularla ilişkilerimiz çok iyi bir seviyede. Sayın Cumhurbaşkanımız da komşuluk ve iyi ilişkileri takip ediyor, önceki devlet dönemlerinde de böyle olmuştu. Bu arada Türkiye bizim en iyi ilişkilere sahip olduğumuz komşumuz. Milletlerimiz de ortak kültürlere sahipler. Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Şu anda Mersin ve İskenderun limanları dolup taşmak üzere. Trabzon Limanı'nı daha aktif hale getirmek istiyoruz. Aktif bir şekilde fuarlar, kültürel veya spor alanlarında karşılıklı etkinlikler düzenleyebiliriz' dedi.