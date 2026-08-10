TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri başlayan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, siyasi partiler arasındaki görüş ayrılıklarını da yeniden gündeme taşıdı.

İYİ Parti, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak adlandırılan düzenlemeye yönelik sert bir açıklama yayımlayarak, “Terörsüz Türkiye” sürecine başından beri karşı olduklarını bildirdi.

Parti açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütlerinin talepleri doğrultusunda şekillendirilmesine karşı oldukları vurgulandı.

“Terörle pazarlık yapılmaz”

İYİ Parti, sürece ilişkin temel yaklaşımını üç cümleyle ortaya koydu:

“Terörle pazarlık yapılmaz. Teröristle müzakere edilmez. Devlet, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilmez.”

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin İmralı’dan gönderilen mesajlarla belirlenemeyeceği savunuldu.

Parti, “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen sürecin geldiği noktaya dikkat çekerek, kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiğini ileri sürdüğü görüşmeler ve kamuoyundan saklandığını iddia ettiği hazırlıkların ardından Çerçeve Yasa teklifinin TBMM gündemine getirildiğini belirtti.

“Bu oyunu daha ilk gün gördük”

İYİ Parti, sürece yönelik itirazlarının yeni olmadığını vurgulayarak, parti olarak ilk günden itibaren karşı duruş sergilediklerini belirtti.

Açıklamada, meselenin yalnızca bir kanun teklifinin kabul edilip edilmemesi olmadığı savunularak şu değerlendirme yapıldı:

“Mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimidir. Mesele, silahla ve kanla elde edilemeyenlerin siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır.”

Partiye göre düzenleme, şehitlerin emaneti, gazilerin onuru ve Türk milletinin adalet duygusu açısından da ciddi sorunlar taşıyor.

“Üniter devlet yapımız tartışmaya açılamaz”

İYİ Parti açıklamasında, sürecin Cumhuriyet’in kuruluş iradesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısı açısından da risk oluşturduğu öne sürüldü.

Parti, Türkiye'nin temel devlet yapısının ve milli egemenlik anlayışının herhangi bir siyasi pazarlığın konusu haline getirilemeyeceğini savundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz! Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Millî egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz.”

“Barış diyerek teröristle müzakere kabul ettirilemez”

İYİ Parti, kamuoyunda “barış” ve “toplumsal bütünleşme” kavramları üzerinden yürütülen tartışmalara da tepki gösterdi.

Parti açıklamasında, terör örgütünün siyasi muhatap haline getirilmesine karşı çıkıldığı belirtilerek:

“Kimse bize ‘barış’ diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez.”

denildi.

İYİ Parti ayrıca “Terörsüz Türkiye” söylemi üzerinden Cumhuriyet’in temel değerlerinden taviz verilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

“Biz Türk milletinin tarafındayız”

Parti, açıklamasında kendi siyasi konumunu da net ifadelerle ortaya koydu.

İYİ Parti;

Türk milletinin,

Cumhuriyetin,

milli egemenliğin,

hukukun,

şehitlerin emanetinin,

gazilerin onurunun,

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün

tarafında olduğunu açıkladı.

Parti, bazı siyasi çevrelerin İmralı’yı siyasi muhatap kabul edebileceğini ancak kendilerinin kavramların ve gerçeklerin isimlerinin değiştirilmesine izin vermeyeceğini savundu.

“Terörist, teröristtir”

Açıklamada İmralı ve terör örgütüyle yürütülen temaslara ilişkin en sert mesajlardan biri de şu ifadelerle verildi:

“Terörist, teröristtir. Silah, silahtır. Tehdit, tehdittir. Devlet de devlettir!”

İYİ Parti, terör örgütünün taleplerinin farklı siyasi kavramlarla meşrulaştırılmasına karşı olduklarını belirtti.

Dervişoğlu vurgusu

İYİ Parti açıklamasında, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde sürece yönelik tutumlarının değişmediği ifade edildi.

Parti, teşkilatları ve kadrolarıyla aynı çizgide mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin sahipsiz olmadığını savundu.

Açıklamanın bu bölümünde:

“İYİ Parti buradadır! İYİ Parti milletinin yanındadır. İYİ Parti Cumhuriyetin nöbetindedir.”

mesajı verildi.

“Türkiye’nin geleceğini terör örgütlerinin taleplerine teslim etmeyeceğiz”

İYİ Parti açıklamasının sonunda “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik tavrını bir kez daha netleştirdi.

Parti, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin terör örgütlerinin talepleri doğrultusunda şekillendirilmesine izin vermeyeceğini belirterek, mücadelenin milletle birlikte sürdürüleceğini açıkladı.

Açıklama şu ifadeyle sona erdi:

“Ne Cumhuriyetimizi pazarlık masasına bırakacağız ne Türkiye’nin geleceğini terör örgütlerinin taleplerine teslim edeceğiz! Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz! Ve herkes şunu bilsin ki: İhanetin zaman aşımı yoktur!”

İYİ Parti’nin mesajı net

İYİ Parti’nin açıklaması, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri başlayan Çerçeve Yasa teklifine yönelik en sert siyasi itirazlardan biri olarak öne çıktı.

Partinin açıklamasında özellikle terörle müzakere, İmralı, milli egemenlik, üniter devlet yapısı, şehitler ve gaziler başlıklarının öne çıkarılması dikkat çekti.

Çerçeve Yasa görüşmeleri ilerledikçe, İYİ Parti’nin Genel Kurul'daki tutumu ve diğer siyasi partilerin oy tercihleri, teklifin Meclis’teki geleceği açısından belirleyici olacak.