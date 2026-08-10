İzmir ve Muğla'da Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 132 düzensiz göçmen ile bu geçişleri organize ettiği tespit edilen 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 9 organizatörden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının ortak çalışması kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere yönelik hem karadan hem de denizden arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonlarla İzmir ve Muğla'da faaliyet gösteren göçmen kaçakçılığı ağlarının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

132 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI İŞLEMLERİ İÇİN TESLİM EDİLDİ

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi. Göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, yasa dışı göçle mücadele kapsamında teknolojinin sağladığı imkanlardan etkin şekilde yararlanılarak, göçmen kaçakçılığını organize eden ve bu faaliyetlere aracılık eden kişilere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İzmir ve Muğla'da Göçmen Kaçakçılığına yönelik Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 4'ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam: pic.twitter.com/n7YdeoOgQ6 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 10, 2026