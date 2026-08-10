Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve Karamürsel'de emniyet birimleriyle koordineli olarak gerçekleştirdiği korsan servis denetimlerinde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 araca idari yaptırım uyguladı. Denetimler kapsamında 1 araç ise trafikten men edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti almasını sağlamak, kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek ve yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren servis taşımacılığı esnafının haklarını korumak amacıyla korsan servis taşımacılığına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyet gösteren araçlar tespit edilerek gerekli idari işlemler uygulanıyor. Bu çalışmalarla hem yolcu güvenliği artırılıyor hem de sektördeki haksız rekabetin önüne geçiliyor.

GEBZE VE KARAMÜRSEL'DE KAPSAMLI DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri, Gebze ve Karamürsel ilçelerinde emniyet birimleriyle koordineli şekilde korsan servis taşımacılığına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında çok sayıda servis aracı kontrol edilirken, sürücülerin belgeleri, araçların yasal uygunluk durumu ve taşımacılık faaliyetleri titizlikle incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda, Gebze'de ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği ve gerekli evrakları eksik olduğu tespit edilen 9 araca farklı maddeler kapsamında idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 1 araç ise trafikten men edildi. Karamürsel'de gerçekleştirilen denetimlerde de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 araca idari yaptırım uygulandı.