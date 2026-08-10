Kayseri Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik etmek amacıyla kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', bu yıl 14'üncü kez kapılarını açtı.

KAYSERİ (İGFA) - Sağlıklı beslenmeye katkı sunan, sertifikalı ve güvenilir organik ürünlerin yer aldığı pazar, Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı ve örnek gösterilen ekolojik pazarlardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Kayseri Kocasinan Belediyesi, insan sağlığına katkı sağlayan belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Yüzde 100 Ekolojik Pazar ile üretici ve tüketiciyi aracısız şekilde buluşturuyor. Pazarda yer alan üreticilerin tamamının sertifikalı olması, ürünlerin Bakanlık tarafından denetlenerek üretim süreçlerinin kontrol edilmesi güvenilir alışveriş imkânı sunuyor. Tarımsal üretime verilen desteklerin yanı sıra ata ve yerli tohumların korunmasına da önem veren Kocasinan Belediyesi, ekolojik tarım çalışmalarını destekleyerek sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor. Kayseri'nin 7 ilçesinde yaklaşık 500 dekar alanda organik üretim yapan 30 çiftçi, yetiştirdikleri ürünleri doğrudan tüketicilerle buluşturuyor.

Kocasinan Erciyesevler yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın Anadolu'da sezonluk açılan tek organik pazar olduğunu belirten Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek, ürünlerin hepsinin sertifikalı olduğuna dikkat çekti.

Organik ürünleriyle sağlıklı yaşamı destekleyen pazar, hem üreticiye hem de tüketiciye kazanç sağlarken, Kayserililer hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan Şeffaf denetim sistemiyle güvenilir ve sertifikalı organik ürünleri vatandaşlarla buluşturan Yüzde 100 Ekolojik Pazar, Erciyesevler Mahallesi'nde kasım ayına kadar her hafta pazar günü hizmet vermeye devam edecek.