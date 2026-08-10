Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014'te yapılan ve halkın ilk kez Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği seçimin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Duran, 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, sürecin Türkiye'nin 'kendi kararlarını alan ve geleceğini millet iradesiyle şekillendiren' güçlü yürüyüşünün miladı olduğunu ifade etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Duran, 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'de Cumhurbaşkanının ilk kez halkın doğrudan oylarıyla seçildiğini hatırlattı.

'MİLLİ İRADENİN BELİRLEYİCİ ROLÜ ORTAYA KONULDU'

Duran, söz konusu seçimle millet iradesinin devlet yönetimindeki belirleyici rolünün güçlü şekilde ortaya konulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Duran, bu dönemin Türkiye'nin kendi önceliklerini belirleyen, kendi kararlarını alan ve geleceğini millet iradesiyle şekillendiren yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu kaydetti.

Duran, bu yürüyüşün bugün 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla sürdüğünü belirterek, savunma sanayisi, yerli ve milli teknoloji, Mavi Vatan, enerji ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlardaki gelişmelere dikkat çekti.

Türkiye'nin söz konusu alanlardaki atılımlarla daha güçlü bir geleceğe taşındığını ifade eden Duran, millet iradesinin yalnızca kalkınma hamlelerine değil, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine de yön verdiğini belirtti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE İLHAM VERİYOR'

Duran mesajında, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini esas alan 'Terörsüz Türkiye' hedefine de vurgu yaptı. 'Güçlü devlet, güçlü millet' anlayışının önemine dikkat çeken Duran, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada daha etkin, bağımsız ve güçlü bir konuma doğru kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Duran, 10 Ağustos 2014'te ortaya konulan milli iradenin, Türkiye'nin bugün izlediği siyasi ve stratejik yolun önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.