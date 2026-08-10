2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri artırdı. Bakanlık, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağını ve üretici ile ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişlerin yoğunlaşmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı da denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin yanı sıra tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerin başlatıldığı bildirildi.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ TEK TEK İNCELENİYOR

Denetimlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri de mercek altına alınıyor.

Ürünler; yasaklı veya kısıtlanmış kimyasalların kullanımı, kordon ve bağcık gibi güvenlik riski oluşturabilecek unsurlar ile etiket ve tüketiciyi bilgilendirme bilgileri açısından inceleniyor.

Tehlikeli veya riskli olduğu değerlendirilen ürünler ise akredite laboratuvarlarda teste tabi tutuluyor.

GÜVENSİZ ÜRÜNE İZİN YOK

Denetimler sonucunda güvensiz olduğu belirlenen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanacağı ve söz konusu ürünlerin toplatılacağı belirtildi. Bakanlık ayrıca ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin bilgileri, tüketicilerin erişimine açık olan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanacak.

BAKANLIKTAN VELİLERE KRİTİK UYARILAR

Ticaret Bakanlığı, okul alışverişi yapacak vatandaşların ürün seçiminde bazı noktalara özellikle dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Kırtasiye ürünlerinde; imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresinin bulunması, marka ve model bilgilerinin yer alması, Türkçe uyarıların bulunması gerektiği belirtildi.

Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise yaş uyarıları ve CE işaretinin kontrol edilmesi istendi.

Çocuk kıyafetlerinde de Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın denetimleri yalnızca ürün güvenliğiyle sınırlı kalmayacak. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlık ve güvenliğinin korunması ve tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Velilerin, alışveriş öncesinde güvensiz ürünlere ilişkin güncel bilgileri GÜBİS üzerinden kontrol edebileceği belirtildi.