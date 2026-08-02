Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 253 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 22 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, banka kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, döviz ve altın, ruhsatsız silah ve mühimmat, 23 adet otomobil ile 2 adet gayrimenkul tapusu ele geçirildi.' denildi.