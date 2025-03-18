CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın "emeklilerin boğazında düğüm" olduğunu savundu. Bayram ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirten Özel, "Bayram sabahına kadar çalışsınlar çıkarsınlar. 4 bin lirada biz yokuz. 22 bin 400 lira yaparsan biz desteği veriyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazana rağmen İslam coğrafyasında gözyaşının dinmediğine dikkati çeken Özel, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1,5 yılda 20 bini çocuk 50 bin kişi hayatını kaybetti. 19 Ocak'ta bir ateşkes başladı. Memnuniyetimizi ifade ettik, umutlandık. O ateşkesten sonra Trump'ın, Filistin'e emirleri başladı ve ondan cesaret alan Netanyahu'nun 'Şunu yapmazsanız ateşkesi bozarım; bunu yapmazsanız bozarım.' Maalesef dün akşam ateşkesi bozdular. Ben bu konuşmaya hazırlanırken 300 kişiydi. Buraya gelirken katliamda ölenlerin sayısı 404'e ulaştı. Çok sayıda çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Rakam 500'e doğru ilerliyor, her yarım saatte 20-30 artıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösteren Özel, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu eleştirdi.

"22 BİN 400 LİRA YAPARSAN BİZ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Özgür Özel, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın "emeklilerin boğazında düğüm" olduğunu savunarak, "14 bin lira emekli maaşıyla kira ödemek, ısınmak, boğazdan geçirmek, kendini doyurmak, bir de gelecek bayramı karşılamak, çok büyük bir zorlukla karşı karşıyalar." sözlerini sarf etti.

Emekli bayram ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyleyen Özel, "3 bin lira en az bir asgari ücret, 22 bin lira olsun. Hiç olmazsa bu bayramda emeklilerin boynu bükük kalmasın. 3 bin lirayı, bir asgari ücret yapıyorlarsa gece gündüz çalışın, destek verin, geçirin. 3 bin lirayı 4 bin lira yapacaklarsa nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Sakın ha sakın. Şuraya yetişecek, buraya yetişecek. Bayram sabahına kadar çalışsınlar çıkarsınlar. 4 bin lirada biz yokuz. 22 bin 400 lira yaparsan biz desteği veriyoruz." diye konuştu.

TBMM'de grup toplantımızı gerçekleştiriyoruz https://t.co/xrkdbthW0D— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 18, 2025

19 KİLO BAYRAM ŞEKERİ KAYIP!

Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifine işaret eden Özel, ilk kez verildiği 2018'de bin lira olan emekli bayram ikramiyesiyle 25 kilo bayram şekeri alınabilirken, bugün 4 bin lirayla 6 kilo bayram şekeri alınabildiğini belirtti. Özel, "19 kilo bayram şekeri kayıp. Böyle bir bayram geliyor ve 4 bin lirayı müjde gibi sunuyorlar. 4 bin lira müjde değildir, emekliliğe hakarettir, kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN BAŞ SAVUNCUSUYUZ AMA ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Terörsüz bir Türkiye'den, terörün durmasından yana olduklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz. Ama biz terörün her türlüsüne, şiddetin her türlüsüne karşıyız." dedi.

Özel, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Bütün gelişmeleri dikkatle, titizlikle, ihtiyatla bizden ümidi olanların ümidini kırmadan ama oyuna da gelmeden, gelmeyeceğimizi de bütün muhataplarımıza söyleyerek dikkatlice yürütüyoruz. Partimizde tarihsel bir tutarlılık, grubumuzda, üyelerimizde tam bir söylem birlikteliği, doğru bir duruş var, o duruşu asla terk etmiyoruz." diye konuştu.

Kürt sorununun varlığını kabul ettiklerini ifade eden Özel, bu sorunun ancak demokratikleşerek aşılacağını belirterek, "Bunun için Türklerin de Kürtlerin de Laz'ın da Çerkez'in de büyük bir demokrasi paketiyle bu sorunu aşmak için işbirliği, el birliği, gönül birliği yapması gerektiğini düşünüyoruz. Kimseyi dışlamadan bu Meclis'i zemin kabul ediyoruz ve bunun üzerinden ilerliyoruz." dedi.

"Terörsüz Türkiye hedefine" yönelik tutumları hakkında kendilerine sorular sorulduğunu anımsatan Özel, "Biz terörsüz bir Türkiye'den, terörün durmasından yanayız. Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz. Ama biz terörün her türlüsüne, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu soruyu soranlar, biz mafya terörüne de karşıyız. Terör sorununu çözmek için alabildiğine demokrasi, demokratikleşme paketimizi hazırlıyoruz. Masa kurulduğunda, Meclis çalıştığında oradayız. Peki var mısınız? Türkiye'deki devlet dışı her türlü illegal oluşumun kökünü kazımak için mafyaların kökünü kazımaya var mısın? Bana onun cevabını ver." diye konuştu.