BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin Koza Buluşmaları etkinliğinde çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Dr. Özgür Mumcu, son romanı Dünyalılar üzerinden insanlığın dönüşüm sürecini değerlendirdi, dijital çağın paradokslarına ve ihtiyatlı iyimserliğe dikkat çekti. Koza Kütüphane'de, Hakan Akdoğan moderatörlüğünde gerçekleşen 'Yalnızlık, İletişim, Temas: İnsanlık Ne Kadar Hazır?' başlıklı söyleşi, sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü.

Mumcu, son romanı Dünyalılar üzerinden insanlığın geçirdiği dönüşüm sürecini ele aldı. Romanında uzaylıları toplumsal fay hatlarını görünür kılmak için bir metafor olarak kullandığını belirten yazar, 'Uzaylılar gelirse ne yapardık, ne kadar hazırız buna diye düşündüm. Gramsci'nin dediği gibi geçiş dönemindeyiz; ölmekte olan ölemiyor, doğmakta olan doğamıyor. Şimdi canavarlar zamanı' ifadelerini kullandı.

Romanında yer alan bio-akustik ve hayvanlarla iletişim konularına da değinen Mumcu, yunus ve balinaların iletişim yöntemlerinden etkilendiğini söyledi. Yapay zekâ teknolojisinin bu alanda büyük gelişmeler sağladığını belirten yazar, bio-akustiğin evren ve dünyayla ilgili yeni kapılar açabileceğine dikkat çekti.

Dijital çağın paradoksu üzerine değerlendirmelerde bulunan Mumcu, sosyal medyanın ortak gerçeklik duygusunu ortadan kaldırdığını ifade ederek, 'Hepimizin telefonunda başka bir dünya var. Bu da kutuplaşmayı artırıyor. Ana akım medya kalmadığında hangi ortak gerçekler üzerine konuşacağız?' dedi.

Yazar Mumcu, sosyal medyadan uzak durmanın artık bir lüks haline geldiğini vurgulayarak, 'Eskiden şehirlerden kaçıp doğaya gidilirdi, şimdi şehirlerden kaçıp internetten uzak kalmak için zengin olmanız gerekiyor' dedi. Mumcu, yazım tekniği ve edebiyat yaklaşımına ilişkin olarak da ironinin sinizme dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Romanlarını katmanlı yazmaya özen gösterdiğini, 16-17 yaşındaki bir gencin de kitabı zevkle okuyabilmesini önemsediğini aktardı.

Söyleşinin sonunda Mumcu, ihtiyatlı bir iyimserlik çağrısı yaparak, 'Bazen şefkat duyuyoruz, bazen korkuyoruz. Önemli olan daha iyimser tarafı ön plana çıkarmak. Çok umutsuz bir dönemden geçiyoruz ama umudu bırakmamak gerekiyor' diye konuştu.

Etkinlik, Mumcu'nun okurları için Dünyalılar kitabını imzalaması ile sona erdi.