Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gemlikli gazeteci ve yazar Özge Demir, 'Gazeteci Gözünden Türkiye' başlıklı söyleşide katılımcılarla bir araya gelerek mesleki deneyimlerini ve güncel toplumsal konulara dair değerlendirmelerini paylaştı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte Demir, gazetecilik mesleğinin bugünü ve geleceğine ilişkin önemli tespitlerde bulunurken; özellikle yerel basının önemi, doğru ve tarafsız haberciliğin gerekliliği ile kadınların medya alanındaki temsiline dikkat çekti. Samimi anlatımıyla katılımcıların ilgisini çeken Demir, meslek hayatından örnekler vererek gazeteciliğin sorumluluk boyutuna da vurgu yaptı.

Söyleşide, kadın hakları mücadelesi ve toplumsal gelişmeler üzerine yapılan değerlendirmeler de dikkat çekti.

Katılımcılar, interaktif geçen programda merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Etkinliğe müzisyen Munzur Polatlı da katkı sağladı. Polatlı, söyleşinin belirli anlarında seslendirdiği eserlerle programa duygusal ve sanatsal bir atmosfer kazandırdı.

Program, katılımcıların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle sona erdi.