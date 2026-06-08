Edirne Keşan'da eğitim ve çocuk odaklı yürütülen bahar şenlikleri ile farkındalık etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. İlçenin tarihi dokusunu yansıtan anlamlı bir mekanda buluşan okul öncesi öğrencileri, sergiledikleri yaratıcı çalışmalarla ilçede renkli görüntüler oluşturdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 1-5 Haziran Okul Öncesi Farkındalık Haftası kapsamında Keşan Kent Müzesi önünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Okul öncesi eğitimin hayati önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen program; öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yoğun katılımıyla adeta bir çocuk şenliğine dönüştü.

Keşan Kent Müzesi'nin önündeki açık alanda kurulan stantlarda, Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri tarafından titizlikle hazırlanan eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları minik öğrencilerle buluşturuldu.

Etkinlikte, Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları minik öğrencilerimizle buluşturuldu.

İlçedeki anaokulları ve anasınıfı öğrencileri, gün boyu kendileri için hazırlanan bu özel istasyonlarda hem doyasıya eğlenme hem de yaşayarak öğrenme fırsatı yakaladı.

Şenlik havasında geçen programda ayrıca, Keşan genelindeki anaokulu ve anasınıflarında minik öğrencilerin yıl boyunca büyük bir özenle gerçekleştirdiği el emeği çalışmaların yer aldığı bir sergi de açıldı. Çocukların hayal gücünü, sınırsız yaratıcılığını ve motor becerilerindeki gelişim süreçlerini en saf haliyle yansıtan birbirinden renkli eserler, sergiyi ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla takip edildi.