Trabzon'da 62 yarışmacının mücadele ettiği turnuvada kupa ve premium tavla setleri sahiplerini buldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Açık Tavla Turnuvası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 62 yarışmacının mücadele ettiği organizasyonda 64 karşılaşma oynanırken, dereceye girenlere kupa ve premium tavla setleri takdim edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen 1. Trabzon Açık Tavla Turnuvası, tavla tutkunlarını bir araya getirdi.

Söğütlü'de gerçekleştirilen organizasyon, yoğun katılım ve çekişmeli müsabakalarla tamamlandı. Toplam 62 yarışmacının katıldığı turnuvada 64 karşılaşma oynandı. Dereceye girenlere kupa ve premium tavla setleri takdim edildi.

GELENEKSEL HALE GETİRİLECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören tunuvanın geleneksel hale getirileceğini açıkladı.