MEB, 2026 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama sonuçlarını açıkladı. Atanan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca, '2026 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama' sonuçları belli oldu.

Hatırlanacağı gibi öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz, 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı.

Bu kapsamda öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular netleşti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri, 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirileceği duyurdu.

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