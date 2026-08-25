Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB yurtları için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Öğrenciler başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenerek başvuru sürecinin başladığını duyurdu ve tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

GSB yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için son tarih 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59 olarak açıklandı.

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