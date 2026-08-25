Maltepe Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cumhuriyet Eğitim Merkezi, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde sınava giren öğrencilere destek olmaya devam etti. YKS ve LGS maratonunu başarıyla tamamlayan yüzlerce öğrenci, Türkiye'nin köklü üniversite ve liselerine yerleşerek geleceğe emin adımlarla ilk adımı attı.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla gençlere ücretsiz sınav hazırlık desteği sunan Maltepe'de Cumhuriyet Eğitim Merkezi, bu yıl da kitlesel ve bireysel başarıda önemli bir tabloya imza attı. YKS sonuçlarına göre tam 63 öğrenci lisans ve ön lisans programlarına yerleşme başarısı gösterdi.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin fizik, hukuk, psikoloji, hemşirelik, mimarlık, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, bilgisayar mühendisliği, çizgi film-animasyon ve elektrik elektronik gibi gözde bölümlerini kazanan gençler, Maltepe'nin göğsünü kabarttı.

LGS'DE FEN VE ANADOLU LİSELERİNE TAM İSABET

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında eğitim alan öğrenciler de başarıyı perçinledi. Zorlu sınav maratonunun ardından merkezde eğitim gören öğrenciler; Validebağ Fen Lisesi, İstanbul Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadir Has Anadolu Lisesi, Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi ve Pendik Fatih Anadolu Lisesi gibi nitelikli okullara yerleşti.

Öğrencilerin elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirten Maltepe Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü yetkilileri, Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nin ücretsiz ve nitelikli eğitim imkânlarıyla Maltepeli çocukların ve gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.