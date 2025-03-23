CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçime yönelik oy kullanma işlemleri 81 il ve 973 ilçede kurulan 5 bin 960 sandıkta devam ediyor. Dayanışma sandıklarından oyların taştığını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu, şu an hem Silivri Cezaevi, hem de Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı yolundadır" dedi.ANKARA / İSTANBUL (İGFA) - CHP, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemek için pek çok noktada sandıklar kurdu.

CHP Genel Bakanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı belirlemek için yaptığı ön seçimlerde tek aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için oy kullandı.

CHP'nin çağrısına Türkiye'de dayanışma sandıklarından oyların taştığını söyleyen Özel, "Geleceğin Cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimine Cumhurbaşkanı belirleme özgürlüğüne darbeyi millet püskürtmektedir. Bu inanılmaz önemli bir halk hareketidir." dedi.

İmamoğlu'nun şu an hem cezaevi, hem Cumhurbaşkanlığı yolunda olduğunu öne süren Özgür Özel, "Bugün 10 milyon civarı dayanışma yolu İmamoğlu'na çok farklı bir yol açacaktır. Bugün oyunun kullanan herkesi daha sonra Saraçhane'ye bekliyoruz" diye konuştu.