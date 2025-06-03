CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşları ve asgari ücretin satın alma gücünün eridiğini belirterek, seyyanen zam ve ara zam talebinde bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik sorunlara dikkat çekerek asgari ücret ve emekli maaşlarının yetersizliğini vurguladı.

“Satın alma gücü sıfırlandı, açlık sınırının yarısına düştü" diyen Özel, emeklilere gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücrete ise ara zam şart olduğunu yineledi.

“BAYRAM İKRAMİYESİYLE KOÇUN ANCAK BUDUNU ALINIYOR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2002 ve 2025’teki asgari ücret ile emekli maaşlarının kurbanlık koç karşısındaki değer kaybını karşılaştırdı.

2018’de bin liralık bayram ikramiyesiyle kurbanlık koç ve 25 kg et alınabildiğini anımsatan Özel, "Bugün 4 bin lira ile sadece 4 kg et alınıyor. Yani koçun bir budu alınıyor" dedi.

Partimizin grup toplantısını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/Bh5oIo1EAU— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 3, 2025

Mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendiren Özgür Özel, TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 35, ENAG’ın ise yüzde 71 olarak açıkladığını belirterek, “Pazarda fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100’ün altında artmadı. Vatandaş bunu yaşıyor” dedi.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ELEŞTİRİSİ

DİSK, TİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ziyaretlerinde asgari ücrete ara zam talebini dile getiren Özgür Özel, “Partimiz asgari ücretin 30 bin TL olmasını istedi, ama 22 bin 104 TL oldu. Temmuzda ara zam yapmamak, asgari ücretlinin emeğini sömürmektir. Emekli maaşları da gerçek enflasyona göre artırılmalı” diyerek, emekliler ve asgari ücretliler için adalet mücadelesine devam edeceğini vurguladı.