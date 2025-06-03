DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili net mesaj verdi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Aksakal, PKK ve türevlerinin silahlarıyla devletin adaletine teslim olması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkenin en önemli gündem maddelerinin Terörsüz Türkiye hedefi ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları olduğunu belirten Aksakal, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi temel sorunların ise medyada farklı konuların gölgesinde kaldığını söyledi.

Terör örgütlerinin küresel güçlerin aparatı olduğunu vurgulayan Aksakal, “Türkiye, 50 yıldır PKK ile mücadele ediyor; on binlerce can kaybettik, milyarlarca dolar heba oldu. Bölgesel gelişmelerle birlikte devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde PKK’ya tarihi bir fırsat sundu. Silahlarıyla devletin adaletine teslim olmak, en akılcı yol” dedi.

“DEM PARTİ’NİN TALEPLERİ TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKMA AMAÇLI”

“10. Yargı Paketi”ndeki infaz düzenlemelerine yönelik DEM Parti’nin taleplerini eleştiren Aksakal, "Terör suçlularını serbest bırakmayı hedefleyen bu talepler, 45 yıldır halkımızın bayramlarını zehir edenlerin duygularını istismar etmektir. Buna hakları yok.” diye konuştu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre CHP’nin politikalarını da sert bir dille eleştiren Aksakal, “Atatürk’ün partisi olduklarını iddia eden CHP, uzun süredir PKK’nın meclisteki temsilcileriyle hedef birliği içinde. Şaibeli kurultay süreçleri ve belediyelerdeki yolsuzluk itiraflarıyla kimyası bozulmuş, kendi dertlerinden ülke sorunlarına kafa yoramıyor” dedi.

Aksakal, CHP’nin rotasını şaşırdığını ve bölücü terör örgütüyle iş birliği yaptığını kaygıyla izlediklerini vurguladı.