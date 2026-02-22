Bunlar da ilginizi çekebilir

Susuzluğa karşı acil önlem... Bursa'ya 4 yeni baraj inşa ediliyor

Mağaranın dar yapısı nedeniyle ekipler yaralıya ulaşmakta güçlük yaşadı. Yapılan teknik çalışma kapsamında iple erişilen yaralı, mahsur kaldığı nokta kontrollü şekilde genişletildikten sonra sedyeyle çıkarıldı. Yaklaşık 9 saat süren operasyonun ardından bilincinin kapalı olduğu öğrenilen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, AFAD, jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken Mağaracılık Federasyonu kurtarma ekipleri de olay yerine geldi.

Yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte, mağara içerisindeki dikey bir geçişte dengesini kaybeden 26 yaşındaki erkek öğrenci yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Saat 03.30 sıralarında dar ve ulaşımı güç bir noktada mahsur kalan genç için ekiplerden yardım istendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince yolu üzerindeki Sütini Mağarası'nda Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (EMAK) tarafından mağarada eğitim ve keşif amaçlı etkinlik düzenlendi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.