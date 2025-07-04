Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim hizmetlerinde uygulama birliği sağlamak için ilk kez etik ilkeler yönergesi hazırladı. Eğitim hakkı, adalet, gizlilik ve kapsayıcılık gibi 11 etik ilke belirlenerek yönetici ve öğretmenlerin sorumlulukları düzenlendi. Yönerge, özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırarak tüm paydaşlar için yol gösterici olacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde etik standartları belirlemek amacıyla ilk kez bir yönerge yayımladı.

Yönerge, özel eğitim süreçlerinde görev alan yönetici, öğretmen ve diğer paydaşların yetki ve sorumluluklarını etik ilkeler çerçevesinde düzenleyerek uygulama birliği sağlamayı hedefledi.

Özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ortaya çıkabilecek etik ikilemleri önlemek için hazırlanan yönerge kapsamında, “eğitim hakkı ve erişilebilirlik”, “adalet ve eşitlik”, “tarafsızlık ve dürüstlük”, “gizlilik ve mahremiyet”, “öğrencinin yüksek yararı”, “bireye ve özerkliğine saygı”, “kapsayıcılık ve bütüncül yaklaşım”, “bilimsellik”, “iş birliği”, “sorumluluk” ve “çıkar çatışmalarından kaçınma” olmak üzere 11 etik ilke belirlendi.

Yönerge, özel eğitim hizmetlerinde görev alan tüm paydaşların uyması gereken etik kuralları ayrıntılı bir şekilde tanımlıyor. Eğitim süreçlerinde şeffaflık, eşitlik ve öğrenci odaklı bir yaklaşımı merkeze alarak bağlayıcı bir rehber niteliği taşıyor.