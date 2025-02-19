Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelsiz Hobi Atölyeleri tarafından düzenlenen “Sevgi Günü” etkinliği, özel gereksinimli bireyler ile lise öğrencilerini sanatın birleştirici gücüyle bir buluşturdu. Sanat sergisi, tiyatro gösterimi ve müzik dinletisiyle renklenen programda katılımcılar birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde Cemil Meriç Lisesi öğrencileri ile buluşan grup, çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Sanat sergisiyle sevgi teması işlendi

Etkinlik, katılımcıların el emeğiyle hazırladığı eserlerin sergilendiği “Sevgi Temalı Sanat Sergisi” ile başladı. Özel bireyler, sevgi ve birlikteliği sanatsal bir perspektiften keşfetme fırsatı buldu.

Öğrencilerden tiyatro gösterisi

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nden yaklaşık 50 öğrenci, engellilerle birlikte sevgi temalı bir tiyatro gösterimi sundu. Gösteri farklı bireylerin bir araya geldiğinde nasıl güçlü bağlar kurabileceğinin simgesi oldu.

Müzik dinletisi ile keyifli anlar

Tiyatro gösteriminin ardından lise öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisine, özel gereksinimli bireyler de eşlik etti. Program resim, baskı ve müzik atölyeleriyle ortaya çıkarılan sanat eserleriyle sona erdi.