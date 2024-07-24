Mehmet Özcan ve Ayhan Beyli Dr. Sadık Ahmet’in 29.ölüm yıldönümüne katılacakERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Batı Trakya Türk Azınlığının unutulmaz lideri ve önderi, Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Merhum Dr. Sadık Ahmet aramızdan ayrılışının 29. yılı, 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü kabri başında anılacak.

Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan’da 24 Temmuz Çarşamba günü Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şube Başkanı Ayhan Beyli ile anma törenine katılacak.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Dr.Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet ve DEB Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu tarafından düzenlenen anma törenine büyük bir katılım olması bekleniyor.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan aynı gün Beyli ile birlikte saat 11.00-12.00 saatleri arasında Kozlukepir (Arriana) Belediye Başkanı Erdem Hüseyin ve saat 12.00-14.00 saatleri arasında da Şapçı (Sapes) Belediye Başkanı Apostolos Ioannou ile iki belediye arasında işbirliği konularını görüşecek.

Özcan ve Beyli Şapçı Belediyesi ziyaretinin ardından Gümülcine Türk Gençlerbiliği başkanı Sedat Hasan’ı da ziyaret edecek.

Aynı gün saat 19.00’da Dr. Sadık Ahmet’in mezarı başında anma törenine katılacak ve saat 20.00’deki yemeğin ardından Türkiye’ye dönecek.