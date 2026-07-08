Mavi Balon Atölye ekibinin sahneye koyduğu 'Oyunun Oyunu' gösterisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Genç ekibin büyük performanslarını sergilediği etkinliği izleyiciler ayakta alkışladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın en aktif tiyatro organizasyonu arasında yer alan Mavi Balon Atölye, yepyeni bir oyunla seyircilerini selamladı.

Arena AVM'de bulunan Kafa Sahne'de sergilenen Oyunun Oyunu adlı eser tiyatroseverlerden tam not almayı başardı.

9 AYLIK ÇALIŞMA

Yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın sonunda prömiyerle sanatseverlerin karşısına çıkan Oyunun Oyunu'nu tasarlayan ve yöneten isim Bilge Eylem Özgür oldu. Oyunda Ayaz Koyaş, Baran Çevik, Ceren Karakoç, Deru Bostancı, Kuzey Çabuk, Miray Yüksel, Nil Demir, Onur Ekmekçi ve Selen Özgür görev aldı.

GÖRKEMLİ PERFORMANS

Oyuncular, dünya tiyatrosuna adını altın harflerle yazdırmış isimlerin hayatlarından kesitleri sundu. 45 dakikalık temsilde bütün oyuncular iyi performans sergilemeyi başladı. Oyunun sonunda tiyatroseverler oyuncuları ayakta alkışlarken, genç oyuncuların da mutlulukları gözlerinden okundu.

SERTİFİKALAR EKMEKCİ'DEN

Oyun sonrasında Mavi Atölye Genel Sanat Yönetmeni Ertan Ekmekci sahneye çıkarak oyunculara başarı sertifikalarını takdim etti.

Ayrıca oyunun tasarımcı ve yönetmeni Bilge Eylem Özgür de öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyerek kendilerini alkışlarla tebrik etti.