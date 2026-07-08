Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'ndeki öğrenci yurtlarında yaşanan su sorunlarını çözmek için bölgeye yeni içme suyu şebeke hattı kazandırıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla başlayan çalışmalar tamamlandığında öğrenci yurtları, hastane ve dört mahallenin de yer aldığı bölgede 30 binden fazla kişi sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 20 ilçede başlattığı altyapıdaki kapsamlı dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıllardır çözülemeyen altyapıdaki her sorunu Akın'ın talimatıyla birer birer sonuca ulaştıran Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nün içme suyu sorununu da kalıcı olarak çözüyor.

218 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 'Balıkesir İli Merkez İçme suyu Arıtma Tesisi - Çağış Kampüsü Arası İçme Suyu İletim Hattı' yapımına başlayan BASKİ, projenin yüzde 66,5'ini bitirdi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede neredeyse 30 bin kişinin sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağını söyleyen Akın, 'Biz, Balıkesir'imizin sadece bugününü değil, geleceğini de düşünüyor; kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz.' dedi.