Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, çocuk nüfus oranının yüksek olduğu kentte çocuk sağlığı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimleriyle bir araya geldi. Görüşmede çocuk sağlığı hizmetlerinin mevcut durumu, poliklinik süreçleri, hastane hizmetlerinin işleyişi ve çocuk hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin hâle getirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye'de çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 olurken, Ağrı'nın çocuk nüfus oranının Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı bildirildi.

Ağrı'nın genç ve çocuk nüfus yapısı dikkate alındığında, çocuk sağlığı hizmetlerinin kent açısından ayrı bir önem taşıdığı vurgulandı. Dr. Mehmet Acu'nun hekimlerle yaptığı görüşmede, çocuk hastaların sağlık hizmetlerine erişimi, erken tanı ve tedavi süreçleri, aile bilgilendirmesi ve hastane içi koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, ailelerin sağlık süreçlerinde doğru bilgilendirilmesi ve hastaneye başvuran çocukların hızlı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti alması hedefleniyor. Dr. Acu'nun çocuk hastalıkları hekimleriyle gerçekleştirdiği toplantının, Ağrı'da çocuk sağlığı alanındaki hizmet kalitesinin artırılması ve sahadaki ihtiyaçların doğrudan değerlendirilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.