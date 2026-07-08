Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinliklerinde çocuklara çevre bilinci aşılandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Doğa, çocuklarımızdan ödünç aldığımız en değerli emanettir. Çevreyi ve doğayı korumalıyız' dedi.

'Daha Temiz Bir Çevre için Birlikteyiz, Dünya Bize Emanet' temasıyla düzenlenen Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İlkokul öğrencilerinin katıldığı programda, çocuklar gün boyu çevre temalı atölyelere ve bilgi yarışmalarına katılarak eğlenceli ve eğitici bir gün geçirdi.





'GELECEK NESİLLERE DAHA TEMİZ ÇEVRE BIRAKMALIYIZ

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Türkiye genelinde 'Dünya Bize Emanet' temasıyla düzenlenen etkinliklerde çevreyi korumanın önemine vurgu yapıldığını hatırlattı.

İklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm faaliyetleri, sürdürülebilir tüketim ve kalkınma, yeşil dönüşüm ile biyolojik çeşitliliğin korunması konularının önemine değinen Başkan Vekili Biba, 'Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak zorundayız. Doğa, bizlere ait bir miras değildir. Çocuklarımızdan ödünç aldığımız en değerli emanettir. Çevreyi korumayı ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir bir Bursa için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.





HEDEF; YEŞİL DOĞA

Sera gazı emisyonunun azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, atık yönetiminin geliştirilmesi ve su kaynaklarının korunması için kapsamlı projeler geliştirdiklerini anlatan Başkan Vekili Biba, 'Hazırlanan Yeşil Şehir Eylem Planı ile ulaşım, enerji, altyapı ve çevre yatırımlarını sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Hizmet binalarımızda sıfır atık yönetim sistemini uyguluyoruz' diye konuştu.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ise, Sıfır Atık Projesi'nin atıkların azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması için önemli olduğuna değinerek uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir de sıfır atık bilinciyle, yarının yeşil Türkiye'sini çocukların inşa edeceğini belirtti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise çevreyi korumanın önemine değinerek yöneticilerin üzerine düzen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.