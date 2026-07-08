Kocaeli İzmit Belediyesi'nin 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında temmuz döneminde 1285 çocuk, uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çocukların yaz tatilini sağlıklı, güvenli ve verimli geçirmesi amacıyla hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin temmuz dönemi başladı.

Yeni dönemde 1285 kursiyer, 11 antrenör ve 2 cankurtaran eşliğinde yüzme eğitimi alacak.

GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMI

Çocukların güvenliği için tüm tedbirlerin alındığı eğitimlerde dersler yaş grupları ve seviyelere göre oluşturulan sınıflarda gerçekleştiriliyor. Kursiyerlere suya uyum, temel yüzme teknikleri ve su güvenliği konularında eğitim verilirken, havuz başında görev yapan cankurtaranlar da eğitim süresince hazır bulunuyor.

Dönem sonunda kursiyerlerin gelişimleri antrenörler tarafından değerlendirilecek, eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları takdim edilecek.

'YÜZME HAYAT KURTARAN BİR BECERİ'

Proje Koordinatörü Levent Azazi, yaz tatilini sporla değerlendiren çocukların hem eğleneceğini hem de önemli bir yaşam becerisi kazanacağını belirterek, 'Çocuklarımız yoğun ve yorucu bir okul dönemini geride bıraktı.

Bu projeyle hem okul döneminin stresini atmalarını hem de eğlenerek öğrenmelerini hedefliyoruz. Yüzme sadece bir spor değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir beceri. 1285 kursiyerimizin her birinin bu dönemi güvenle ve keyifle tamamlamasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm antrenör ve cankurtaran arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum' dedi.

VELİLERDEN TEŞEKKÜR

Çocuklarını kursa getiren veliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuklarının yaz tatilini güvenli ve verimli bir ortamda değerlendirmesine imkan sağlayan İzmit Belediyesine teşekkür etti.

Veliler, 'Çocuklarımız hem sporla tanışıyor hem de sosyalleşiyor. Böyle bir imkanı ücretsiz sunan Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle bugüne kadar binlerce çocuğu yüzmeyle buluştururken, sporun daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor.