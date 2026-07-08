İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Çocuk Etkinlikleri, 23 Ağustos tarihine kadar Yaşam Vadisi 1. Etap'ta çocuklara eğlence dolu anlar yaşatıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, yaz tatiline renk katan etkinlikleriyle çocukları Yaşam Vadisi'nde bir araya getiriyor. Yaşam Vadisi 1. Etap'ta bulunan Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında düzenlenen Yaz Çocuk Etkinlikleri kapsamında minikler, yaz akşamlarını sanatla iç içe ve eğlence dolu bir atmosferde geçiriyor.

23 Ağustos'a kadar devam edecek program, her cuma ve cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Öte yandan, ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler, her yaş grubundan çocuğun katılımına açık olurken çocuklara çeşitli ikramlar da sunuluyor.

Etkinlik programında çeşitli atölye çalışmaları, kukla ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra masal anlatımları ile müzikli drama çalışmaları da yer alıyor.

Çocukların hem eğlenirken öğrenmelerine katkı sunan hem de sosyal etkileşimlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen etkinlikler, zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca açık havada gerçekleştirilen programlar sayesinde çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileler de Yaşam Vadisi'nin eşsiz atmosferinde yaz akşamlarının tadını çıkarıyor. Program hakkında detaylı bilgi almak isteyenler belediyenin www.beylikduzu.istanbul adresinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilir.