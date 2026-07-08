Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yeni imar yolları kapsamında önemli bir ulaşım aksı olarak hizmet verecek Gelibolu Caddesi'nde çalışmalara hız verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Ekipleri, 2000 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde planlanan Gelibolu Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı.

Uygulama kapsamında 31.000 m³ kazı ve 65.000 ton dolgu imalatı gerçekleştirilecek. Kazı çalışmalarının ardından altyapı çalışmaları tamamlanarak, asfalt uygulamasına geçilecek.

Ayrıca bölgede 100 metre uzunluğunda taş duvar yapımı gerçekleştirilecek. Yol niteliği bakımından Görükle-İrfaniye-İzmir Yolu ulaşım ağında olmasından dolayı önem teşkil eden Gelibolu Caddesi, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bölgeyi rahatlatacak bir ulaşım aksı olarak vatandaşların hizmetine girecek.