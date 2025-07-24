Otomotiv piyasasında fiyatlandırma ve satış stratejilerini etkileyecek ÖTV oranları ve matrahları yeniden belirlendi. En düşük ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 70’e, en yüksek oran ise yüzde 80’den yüzde 100’e yükseltildi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malların ÖTV oranları ve matrahları yeniden belirlendi.

Karar, özellikle motorlu taşıtlar kategorisindeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malları kapsadı.

Söz konusu karara göre, en düşük ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 70’e, en yüksek ÖTV oranı ise yüzde 80’den yüzde 100’e çıkarıldı.

Elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü aşan araçlar için yapılan düzenlemeler de dikkat çekti.

Bu değişiklikler, araç fiyatlarında artışa yol açarak otomotiv sektöründe yankı uyandırdı.