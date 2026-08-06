Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı 3 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 14 oldu.

BURSA (İGFA) - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, endüstrinin temmuz ayındaki performansına dikkat çekerek, 'Temmuz ayında sektörümüzün ihracatı 3,6 milyar dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ise 24,4 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Euro/TL kur artışı ile enflasyon arasındaki uzun süredir devam eden dengesiz değişim başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, artan maliyet baskıları ve yoğun rekabete rağmen ihracat yapmaya devam ediyoruz' dedi.

Temmuz ayında en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı 1 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ocak-temmuz döneminde ise tedarik endüstrisi ihracatı 9 milyar 473 milyon dolara ulaştı ve toplam otomotiv ihracatından yüzde 38,8 pay aldı.

Temmuz ayında Binek Otomobiller ihracatı 1 milyar 24 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı 588 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı 262 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı 197 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke Fransa oldu.

ALMANYA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Temmuz ayında Almanya, 602 milyon dolarlık ihracat rakamı ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürdü. Fransa, 411 milyon dolarlık ihracat ile ikinci büyük pazar oldu. Üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a yönelik ihracat ise 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 71 pay ve 2 milyar 537 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sıradaki ağırlığını korudu. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 13 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer aldı. Yılın ilk yedi ayı bütününde ise AB ülkeleri yüzde 74 pay ve 18 milyar 119 milyon dolar ihracat ile en önemli pazar konumunu sürdürdü.