ANKARA (İGFA) - 12 Nisan 2025’te yapılacak e-YDS 2025/5 (Farsça/Yunanca/Bulgarca) ve 2025-DİB-MBSTS ile 13 Nisan 2025’teki 2025-ALES/1 sınavlarına girecek adaylardan T.C. Kimlik Kartı eksik veya geçersiz olanlar için nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

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12 Nisan Cumartesi 11.00-14.30 ve 13 Nisan Pazar 07.00-10.00 saatlerinde sınav merkezlerindeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

Adaylar, sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafla başvurarak fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” alabilecek. Bu belge olmadan sınava giriş yapılamayacak.

Açık nüfus müdürlüklerinin listesi 12 Nisan için 

13 Nisan günü açık olacak İL/İLÇE nüfus müdürlükleri için tıklayabilirsiniz

Kaynak: igf