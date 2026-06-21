ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumuna ait Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını erişime açtı. Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin soru ve cevaplara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ait Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları adayların erişimine sunuldu. Açıklamada, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden incelenebileceği belirtilirken, sınava katılan adayların doğru ve yanlışlarını kontrol ederek performanslarını değerlendirebilecekleri ifade edildi.

Sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğunu hatırlatarak, telif haklarının kuruma ait olduğunun altı çizilen açıklamada, ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın soruların hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi.

2026-YKS (TYT, AYT VE YDT) TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ