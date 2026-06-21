Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Öğrenci Koçu Sezer Kamir, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) genel olarak orta zorluk seviyesinde olduğunu belirtirken, edebiyat ve geometri sorularının sınavın en seçici bölümleri arasında yer aldığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sona erdi.

Dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) öğrenciler son kez sınav sıralarına oturdu. ÖSYM verilerine göre 1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi.

'EDEBİYAT TESTİ BELİRLEYİCİ OLDU'

Sınavı değerlendiren Öğrenci Koçu Sezer Kamir, AYT'nin genel olarak orta zorluk düzeyinde geçtiğini ancak branşlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu söyledi. Özellikle eşit ağırlık öğrencileri açısından edebiyat testinin sınavın belirleyici bölümü olduğunu ifade eden Kamir, önceki yıllara göre klasik eser-yazar eşleştirmelerinin daha az yer aldığını, bunun yerine eserlerin içeriğine dayalı yorum sorularının öne çıktığını belirtti.

Bazı sorularda doğrudan eser adı verilmeden içerik üzerinden doğru eserin bulunmasını isteyen Kamir, 'Nazım biçimlerinin teknik özelliklerine yönelik sorular da dikkat çekti. Bu nedenle okuma alışkanlığı, yorumlama becerisi ve edebiyat birikimi ön plana çıktı' dedi.

TARİH VE COĞRAFYA BEKLENEN DÜZEYDEYDİ

Tarih testinde ağırlıklı olarak beklenen konuların yer aldığını belirten Kamir, Milli Mücadele dönemine ilişkin soruların sürpriz olmadığını ifade etti. Soruların bilgi ve yorum dengesinde hazırlandığını söyleyen Kamir, testin geçen yılki AYT ile benzer bir yapıda olduğunu kaydetti. Coğrafya testinin ise genel olarak orta seviyede olduğunu belirten Kamir, birkaç seçici soru dışında öğrencileri zorlayan bir bölüm olmadığını dile getirdi.

GEOMETRİ SINAVIN EN ZORLAYICI BÖLÜMÜ OLDU

Matematik testinin ilk bölümlerinin önceki yıllara göre daha ulaşılabilir olduğunu ifade eden Kamir, ilerleyen sorularda seçiciliğin arttığını söyledi. Limit, türev ve integral konularından gelen soruların genel olarak orta zorlukta olduğunu belirten Kamir, sınavın en zorlayıcı bölümünün geometri olduğunu vurguladı.

'Geometri soruları yalnızca işlem becerisini değil, analitik düşünme ve muhakeme yeteneğini de ölçtü' diyen öğrenci koçu Sezer Kamir, bu nedenle birçok adayın bu bölümde zorlandığını ifade ederek, Fen Bilimleri testlerinde fizik sorularının önceki yıllarla benzer bir seviyede olduğunu belirterek, kimya testinin ise adaylar tarafından daha erişilebilir bulunduğunu söyledi. Kamir, Fen Bilimleri içerisinde öğrencilerin en rahat çözdüğü testlerden birinin kimya olduğunu belirtti.