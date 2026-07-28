Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinde ve GASMEK'lerde açılan yaz okullarından yararlanan öğrencilerle bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - Yaz tatiliyle birlikte çocukların yeni eğitim dönemine daha iyi hazırlanması, sporla tanışması ve yeteneklerini keşfetmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz okulları yoğun ilgi görüyor.

Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı spor kurslarının sürdürüldüğü Ulaş Spor Salonu ile GASMEK Sih Mehmet-Sıdıka Kökoğlu Eğitim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklarla buluştu. Ulaş Spor Salonu'nda eğitim alan öğrenciler, edindikleri becerileri ve yeteneklerini Başkan Fatma Şahin'e sergileyerek büyük beğeni topladı. GASMEK Şıh Mehmet-Sıdıka Kökoğlu Eğitim ve Sanat Merkezi'nde ise kursları ziyaret eden Şahin, öğrencilerle sohbet etti, atölye çalışmalarını inceledi.

Bu yıl robotik kodlamadan jimnastiğe, yetenek keşfi programlarından temel beceri eğitimlerine kadar 100'ü aşkın branşta düzenlenen spor ve GASMEK yaz kurslarına, 5-18 yaş aralığında 65 bin öğrenci kayıt yaptırdı. Çocuklar ve gençler, yapılan bilimsel yetenek taramalarına uygun branşlarda eğitim alırken kurslar 28 Ağustos'a kadar devam edecek.

ŞAHİN: 'ÇOCUKLARIMIZI YENİ DÖNEME EĞLENEREK, DİNLENEREK, ÖĞRETEREK HAZIRLIYORUZ'

Ziyareti sırasında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların spor sayesinde takım ruhunu, paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğrendiklerini belirterek şunları söyledi: 'Şu anda tatildeyiz. Çocuklarımızı yeni döneme eğlenerek, dinlenerek, öğreterek hazırlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ben sporcunu zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyor. Siz zekisiniz, çeviksiniz ve ahlaklısınız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Spor ne kaybetse üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor özgüvendir.' diyor. Ben de varım başkanım deyip özgüveninizle buradasınız. Ben de diyorum ki 'Sporun kaybedeni yoktur. Spor birleştirir. Spor kardeşliktir, hayattır. Kendi yeteneğimizi keşfediyoruz. Dün çok güzel bir sonuç aldık. Filenin Sultanları, bizim kızlar önce Çin'i sonra Brezilya'yı yendiler. 'Korkma' diyen başlayan İstiklal Marşımızı bütün dünyaya okuttular.'