Osmangazi Belediyespor’un genç ve minik judocuları, Balıkesir’de düzenlenen Judo Kuvayi Milliye Minikler ve Yıldızlar Marmara Ligi 1. Etap Müsabakaları’nda madalyaları topladı. Toplamda 9 madalya kazanan judocular, başarılarına yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşadı.

BURSA (İGFA) - Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda düzenlenen Judo Kuvayi Milliye Minikler ve Yıldızlar Marmara Ligi 1. Etap Müsabakaları, kıran kırana geçen karşılaşmaların ardından sona erdi. Genç ve minik judocuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattığı müsabakalara, Osmangazi Belediyesporlu judocular damga vurdu. Osmangazili judocular, çeşitli illerden yüzlerce sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalarda, 4 şampiyonluk, 1 ikincilik, 4’de üçüncülük elde ederek toplamda 9 madalyanın sahibi oldu. Müsabakalarda başarılı performans sergileyen sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcularından Ada Canberk 24 kiloda, Ecrin Bahar Salcı 57 kiloda, Muhammed Furkan Kaya 42 kiloda, Affan Saykın ise 55 kiloda şampiyon oldu. 28 kiloda mücadele eden Mina Ceylin Cevrin ikinci olurken, Beren Çelik 28 kiloda, Mustafa Kabalatımardinli 30 kiloda, Merve Nisa Yılmaz 52 kiloda, Azime Buğlem Şahin de 57 kiloda üçüncü olma başarısı gösterdi.