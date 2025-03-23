Bursa Osmangazi'de yaşayan çocuklara Bursaspor sevgisi aşılamak için mücadele veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan 100 çocuklaBursaspor maçını izleyerek destek verdi.BURSA (İGFA) - Bursaspor’a her zaman destek olan ve daha iyi yerlere gelmesi için mücadele eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan çocukları Bursaspor’un kendi sahasında oynadığı maçlara götürerek onların yeşil beyaz renkleri sevmesini ve desteklemesini sağlıyor.

Osmangazi İlçesinin Ovaakça Santral, Çeşmebaşı, Ovaakça Merkez, Eğitim, Soğanlı ve Sırameşeler, mahallelerinde ikamet eden 100 çocuk, yaşadıkları mahallenin muhtarlarıyla birlikte Bursaspor’un Kırşehir FSK, ile Yüzüncüyıl Atatürk Stadyumunda oynadığı ve Bursaspor’un 4-0 galibiyetiyle tamamlanan maçı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'la çocuk tribününden izledi.

Bursaspor’un attığı her golden sonra büyük mutluluk yaşayan çocuklar mutluluklarını Başkan Aydın birlikte kutladı.

Bazı çocukların ilk kez bir Bursaspor maçı izleme şansı yakaladığı maçta çocuklar Başkan Aydın'la birlikte tezahürat yaparak Bursaspor'a 90 dakika boyunca destek oldu.