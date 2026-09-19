Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla kentin tarihsel ve kültürel birikimini sanat ve edebiyatla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve 100 bini aşkın kitapseveri ağırlayan Osmangazi Kitap Günleri, bu yıl ikinci kez kapılarını açacak.

BURSA (İGFA) - 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Osmangazi Meydanı'nda düzenlenecek 2. Osmangazi Kitap Günleri, '700 Yıldır Buradayız: Edebiyat, Tarih ve Sanatla' temasıyla kitapseverleri buluşturacak. Osmangazi Belediyesi tarafından YAYKOOP iş birliğiyle düzenlenecek 2. Osmangazi Kitap Günleri, edebiyat, tarih, psikoloji, mizah ve çocuk edebiyatının sevilen isimlerini Bursalı okurlarla bir araya getirecek. Dokuz gün boyunca devam edecek etkinlik kapsamında kitap ve yayınevi stantlarının yanı sıra söyleşiler, imza günleri ile çocuk ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

2. Osmangazi Kitap Günleri, farklı alanlarda eserleriyle geniş okur kitlelerine ulaşan önemli isimleri ağırlayacak. Etkinlik kapsamında Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Gani Müjde, Emrah Safa Gürkan, Beyhan Budak, Bahar Eriş, Sinan Yağmur, Mert Arık ve Serkan Karaismailoğlu, Bursalı okurlarla bir araya gelecek.

'Kitapların Birleştiren Gücünü Önemsiyoruz'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kitap Günleri'nin ilçenin kültür ve sanat yaşamında kalıcı bir yere sahip olmasını hedeflediklerini belirterek, tüm Bursalıları etkinliğe davet etti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk Osmangazi Kitap Günleri'nde 100 bini aşkın kitapseveri Osmangazi Meydanı'nda ağırladıklarını ifade eden Başkan Aydın, şöyle konuştu:

'Bu yıl Bursa'nın fethinin 700. yılında, edebiyatı, tarihi ve sanatı aynı meydanda buluşturan daha güçlü bir programla yeniden bir araya geliyoruz. Kitapların düşündüren, birleştiren ve kuşaklar arasında bağ kuran gücünü kentimizin her köşesine taşımayı önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla, yazarlarla ve yeni düşüncelerle buluşmasını çok değerli buluyoruz. Bütün Bursalıları 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz 2. Osmangazi Kitap Günleri'ne davet ediyorum.'

Yazarlar Bursalıları Kitap Günleri'ne Davet Etti

Etkinlik öncesinde kitapseverlere davette bulunan yazarlar, Bursa'da okuyucularıyla buluşacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 2. Osmangazi Kitap Günleri'nde tarih, kültür, sanat ve edebiyat üzerine söyleşi gerçekleştireceğini belirten Ahmet Ümit, Bursalıları etkinliğe davet etti.

Gani Müjde ise Bursa'nın fethinin 700. yılına vurgu yaparak, '700 yıldır buradayız, 700 yıldır kültürle, sanatla, edebiyatla, Bursa'dayız. 28 Eylül'de sizlerle birlikte Bursa'da olacağım, hasret gidereceğiz. Mutlaka bekliyorum' sözleriyle etkinlikte sevenleriyle buluşacağını belirtti. Kitap Günleri'nin bu yıl Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla ayrı bir anlam taşıdığını belirten Beyhan Budak da, 3 Ekim tarihinde okurlarıyla bir araya geleceğini söyledi.

Ortak hikayelerin paylaşılacağının altını çizen Serkan Karaismailoğlu ise, 'Beynimize yakından bakarsak insanı birbirine bağlayan en güçlü etkenlerden birisinin ortak hikayeler olduğunu görürüz. Bu toprağı ve insanını bu kadar zengin ve çeşitli kılan da bu özelliğimiz; anlatacak çok fazla hikayemizin olması. 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arası tam da böyle bir hikayenin etrafında toplanacağız. İçinde 700 yıllık tarih, sanat ve edebiyatın olduğu. 2. Osmangazi Kitap Günleri'nde ben de olacağım' dedi.